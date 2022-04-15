“5713” مستفيداً من المنصة الإلكترونية لجمعية توفيق الأهلية بمكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة المكرمة

تواصل جمعية توفيق الأهلية تقديم خدماتها لمستفيديها وفق مبادرات نوعية ومنها مبادرتها الاعلامية تحت شعار (توفيق تسعدنا) للتعريف بأنشطة الجمعية وبالمنصة الإلكترونية التابعة لها والتي استفاد منها أكثر من (5713) مستفيداٌ وذلك من خلال تسجيل بياناتهم منهم 2942 من فئة الرجال و2771 من فئة النساء الراغبين والراغبات في الزواج والباحثين والباحثات عن الاستقرار الأسري وديمومة الحياة الهانئة في ظل تفاقم حالات الطلاق في كافة المجتمعات.

من جهته أوضح المدير التنفيذي لجمعية توفيق الأهلية بمكة المكرمة الدكتور فائز الشهري أن الجمعية تعمل تحت إشراف وزارة الـموارد البـشريـة والتنمية الاجتماعية تصريح رقم (851) وتسعى الجمعية إلى حفظ وصيانة المجتمع من خلال التوفيق بين الراغبين في الزواج من الجنسين بتقديم مبادرات نوعية وعقد شراكات فاعلة.

وقال الدكتور فائز الشهري كما قدمت الجمعية للمستفيدين والمستفيدات دبلوما أكاديمياً في الإرشاد الأسري بالشراكة مع جامعة المجمعة وتنفيذ مركز بيت الخبرة للدراسات والبحوث الاجتماعية شارك فيها 19 دارسا ودراسة من الجنسين من خلال تقديم 144 محاضرة، وبمشاركة 11 كادرا من هيئة التدريس بجامعات المملكة بمعدل 28 ساعة تعليمية، إضافة إلى ذلك عقدت الجمعية عددا من اللقاءات التعريفية والزيارات من أجل تبادل الخبرات.

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وأضاف الشهري إلى أن الجمعية تواصل جهودها من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030 في بناء الأسر بناءً صحيحاً من حيث اختيار الشريك المناسب لكلا الطرفين وتعريف الراغبين في الزواج بالأساليب المثلى في الاختيار، معتمدة على تفعيل التقنية الحديثة في التوفيق وتعزيز التوافق بينهما بمشاركة باحثين اجتماعيين متخصصين في المجال الأسري.

وأردف المدير التنفيذي إلى أن الموقع الإلكتروني للجمعية شهد تسجيل 5713 مستخدماً منهم 2942 من فئة الرجال و2771 من فئة النساء الراغبين والراغبات في الزواج، داعياً المجتمع ولمن أراد الاستفادة من مشاريع ومبادرات الجمعية يمكنه ذلك من خلال تسجيل بياناته على الرابط التالي: https://twfeg.org.

رافعاً في ختام تصريحه الشكر والثناء للقيادة الرشيدة على دعمها المستمر ومتابعتها الدؤوبة من أجل خدمة الوطن والشعب، والشكر موصول لكل من ساهم في إنجاح مبادرات ومشاريع الجمعية سائلاً الله أن يجزيهم خيرا الجزاء.