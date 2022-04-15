ارتفاع حجم الصناديق العقارية الى 140 مليار ريال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

نظمت غرفة الرياض ممثلة باللجنة العقارية، وضمن سلسلة لقاءات اللجان الرمضانية مساء أمس الاول الاربعاء 13 ابريل 2022 لقاء (صناديق الاستثمار العقارية ودورها في السوق العقارية)، بحضور الاستاذ محمد المرشد نائب رئيس مجلس ادارة غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية وعدد من المهتمين والمختصين والمستثمرين بالقطاع العقاري.

واستهدف اللقاء الذي تحدث فيه نادر العمري عضو اللجنة العقارية وسلطان القصير رئيس الاستثمارات البديلة في شركة الانماء للاستثمار وادارها الخبير المصرفي طلعت حافظ، التعريف بأنواع الصناديق وأهدافها ومزاياها الاستثمارية ومستقبلها في ظل التطور الاقتصادي في المملكة.

وبين العمري إن ظهور الصناديق العقارية جاء كامتداد طبيعي لتطور أسواق المال، حيث يصل حجم الصناديق العقارية بنهاية 2021م لنحو (140) مليار ريال موضحا أن غالبية هذا الحجم المالي جاء في السنوات الاخيرة مما يؤكد تطور هذا المنتج الاستثماري وتقبل السوق له مؤكدا أن من المتوقع أن تقود الصناديق الاستثمارية العقارية عجلة التنمية في القطاع العقاري لأسباب عدة منها أنها تمثل حلقة الوصل والفصل والأمان بين الجهات التشريعية والمستثمر والمطور والمستهلك النهائي. كما أكد على أن نجاح الصناديق العقارية يعتمد على قدرات فريق العمل لدى مدير الصندوق وخبراته التراكميةوالعلاقات التكاملية مع مختلف الجهات ذات العلاقةوالرشاقة في اتخاذ القرارات الملائمة.

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ومن جانبه أوضح القصير أن فكرة صناديق الاستثمار العقارية تقوم على توظيف الاموال مبينا انها من ناحية تنظيمية تنقسم الى صناديق طرح خاص وعام وصناديق الريت، وقال إن صناديق الطرح الخاص هي الاكثر انتشارا ويصل حجم اصولها حوالي (100) مليار ريال مضيفا أن صناديق الطرح العام ليست منتشرة وهي اقل عددا وحجمها المالي يصل الى (8) مليار ريال موضحا انها لم يشهد ارتفاعا منذ (5) سنوات، وبالنسبة لصناديق الريت أشار الى أنها هي والصناديق العقارية الخاصة تشهد ارتفاعا حيث أن حصة الصناديق العقارية حتى تاريخه والمقدرة (140)مليار لاتزال ضئيلة مقارنة بحجم السوق العقاري السعودي ككل والذي يصل الى (2-3) ترليون ريال.