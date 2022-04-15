الصين تسجل 24268 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة تسجيل 24268 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 174868 .

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4638 .

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