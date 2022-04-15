محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس سجلت كوريا الجنوبية 125846 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 16 مليونا و 104 آلاف و 869 .

كما سجلت البلاد 264 وفاة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 20 ألفا و 616 وفاة.

كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 125 ألف إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.