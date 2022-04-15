ضبط عدد من المتسولين والمتسولات بجدة (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

ألقت الجهات الأمنية، القبض على عدد من المتسولين والمتسولات خلال محاولتهم استعطاف المارة من أجل الحصول على أموال في بعض شوارع محافظة جدة في منطقة مكة المكرمة.

وتضمنت قائمة المقبوض عليهم، مواطن يتسول بطريقة مباشرة عند أحد المحلات التجارية، وامرأتان من الجنسية اليمنية خلال استعطافهما قائدي المركبات أمام أحد المحلات، وامرأتان من الجنسية الصومالية.

وشملت القائمة، امرأة من الجنسية الإثيوبية وأخرى من الجنسية المصرية حاولت الهرب عند ملاحظتها أفراد الأمن، وامرأة من الجنسية اليمنية تستعطف المارة بابنتها التي تُعتبر من ذوي الإعاقة، ومخالفات لنظام الإقامة من الجنسية التشادية أثناء تسولهن أمام أحد المحلات.