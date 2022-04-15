ضبط عدد من المتسولين والمتسولات بجدة (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - عاجل الآن : الريال اليمني يفاجئ الجميع ويشهد انتعاش مدهش وقفزة ذهبية تتجاوز كل التوقعات وانقلاب مباغت وغير مسبوق في سعر صرف الدولار والريال السعودي مساء اليوم

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