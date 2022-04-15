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سماع دوي انفجارات قويّة في كييف

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_رويترز

أفادت وسائل إعلام محلية بسماع دوي انفجارات قوية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة في العاصمة الأوكرانية كييف وفي مدينة خيرسون بجنوب البلاد.

ولم يتسن لرويترز التحقق بعد من صحة النبأ.

وكانت صفارات الإنذار من الغارات الجوية قد دوت خلال الليل في جميع أنحاء أوكرانيا.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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