سماع دوي انفجارات قويّة في كييف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_رويترز
أفادت وسائل إعلام محلية بسماع دوي انفجارات قوية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة في العاصمة الأوكرانية كييف وفي مدينة خيرسون بجنوب البلاد.
ولم يتسن لرويترز التحقق بعد من صحة النبأ.
وكانت صفارات الإنذار من الغارات الجوية قد دوت خلال الليل في جميع أنحاء أوكرانيا.
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