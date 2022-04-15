شكرا لقرائتكم خبر عن «بري» يشكر المملكة على مواقفها التاريخية الداعمة للشعب الجيبوتي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوه وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف الجيبوتي مؤمن حسن بري، بالجهود التي تبذلها قيادة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالحرمين الشريفين، ورعايتها ودعمها المستمرين للعالم الإسلامي وللمسلمين، مؤكدا حرص بلاده على الاستفادة من تجربة وتاريخ المملكة الطويل في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر التسامح والوسطية والاعتدال. وأشاد عقب استقبال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ له، أمس الأول، بتميز وعمق العلاقات التي تربط بلاده بالمملكة.

وقدّم بري، شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على جهودها ومواقفها التاريخية الداعمة للشعب الجيبوتي على مدى عقود طويلة، مؤكدا حرص وزارته على مد جسور التواصل مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة.