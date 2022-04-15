شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ ملك الأردن بمناسبة نجاح العملية الجراحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة نجاح العملية الجراحية، التي أجريت له. وقال الملك المفدى: «يسرنا بمناسبة نجاح العملية الجراحية، التي أجريت لجلالتكم، أن نبعث لكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات، سائلين الله العلي القدير أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع برقية تهنئة، لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة نجاح العملية الجراحية، التي أجريت له. وقال سمو ولي العهد: «يسرني بمناسبة نجاح العملية الجراحية، التي أجريت لجلالتكم، أن أعرب لكم عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات، داعياً المولى العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والعافية، وألا يريكم أي سوء، إنه سميع مجيب».