شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يرعى مراسم توقيع اتفاقيات لتوفير 5 آلاف وحدة لمستفيدي «إنسان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة جمعية (إنسان)، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل في مكتب سموه بقصر الحكم أمس مراسم توقيع الاتفاقيات بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مع مؤسسة الإسكان التنموي (سكن) والجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالرياض (إنسان)، لتوفير 5000 وحدة سكنية بمنطقة الرياض للأسر الأشد حاجة.

وأشاد سمو أمير منطقة الرياض بالجهود المشتركة، في تفعيل العمل غير الربحي والإنساني في أهم احتياج الأسر وهو المسكن الذي يوفر حياة كريمة ومستقبلا، مثمنا اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في توفير المسكن الأول للأسر السعودية الأشد حاجة وتقديم الدعم لها.

ووقع الاتفاقية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومدير عام جمعية «إنسان» م. محمد الياسين، حيث تهدف إلى تهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي بزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق رؤية المملكة 2030، وامتدادا للتعاون المستمر بين الجهات التنموية لتحقيق الاستقرار الأسري للمستفيدين وزيادة تملك الأسر السعودية من خلال توفير الوحدات السكنية في عدد من مدن ومحافظات مناطق المملكة.

وتكون الاتفاقية على مدى 5 سنوات لتوفير الوحدات السكنية الملائمة للأسر الأشد حاجة في منطقة الرياض ضمن الأسر المسجلة لدى الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام وفق آلية الدعم المعتمدة لدى منصة «جود الإسكان». وتشمل 5 آلاف وحدة سكنية في منطقة الرياض، منها 2000 فيلا سكنية جاهزة ضمن مشاريع الوزارة، بالإضافة إلى تخصيص 1500 قطعة أرض من قبل الوزارة داخل النطاق العمراني وبالقرب من الخدمات، كذلك تخصيص 1500 قطعة أرض من أراضي المستفيدين أو المخصصة من قبل الجمعيات الخيرية.