شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا، أمس الأول من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس. وجرى خلال الاتصال استعراض مجمل الأحداث، التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وجهود الأمم المتحدة بشأنهما. وأبدى الأمين العام امتنانه لجهود المملكة لتحقيق الهدنة بين أطراف الأزمة في اليمن، وجهود المملكة المستمرة للوصول لحل سياسي للأزمة اليمنية.