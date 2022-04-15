شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 25 م3 حطب محلي بحوزة 64 مخالفا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 64 مواطنا مخالفا لنظام البيئة، بحوزتهم أكثر من 25 مترا مكعبا من الحطب المحلي المستخدم في أنشطة تجارية في مدينة الرياض. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدا أن عقوبة استخدام الحطب المحلي في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى 32 ألف ريال لكل متر مكعب. وحث الرائد المالكي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق المملكة. يأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية متمثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.