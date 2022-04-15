شكرا لقرائتكم خبر عن 44 جراحة قلب ناجحة للأطفال بمركز الأمير سلطان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم، 44 عملية قلب مفتوح ناجحة للأطفال، خلال الربع الأول من العام الحالي 2022 م.

وأوضحت صحة القصيم أن المركز أجرى عملية جراحية لطفلة وزنها 15 كيلو جراما، كانت تعاني من تشوه بالقلب، عبارة عن «غشاء أعلى الصمام الميترالي»، مما تسبب في انسداده وثقوب بطينية كبيرة متعددة، بالإضافة إلى معاناتها من مضاعفات العيب الخلقي مثل ارتفاع الضغط الشرياني الرئوي ونقص النمو والحد من نشاطاتها اليومية. وبعد إجراء عملية القلب المفتوح التي تم خلالها إزالة الغشاء الفوق ميترالي وإقفال الثقب البطيني، استقرت حالتها وغادرت المركز وهي بصحة جيدة «ولله الحمد».