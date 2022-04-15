شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على 72 ألف م2 أراضٍ حكومية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت أمانة محافظة جدة تعديات على نحو 72 ألف متر مربع أراض حكومية في نطاق بلدية بريمان الفرعية، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة في حماية الأملاك العامة، والحد من نشأة العشوائيات على الطرق والأراضي الفضاء وإزالة المخالفات ومظاهر التلوث البصري والبيئي في نطاق البلديات الطرفية. وأوضحت الأمانة، أن البلدية تمكنت من إزالة 58 من المستودعات والورش والأسوار والمقامة بطرق عشوائية وغير نظامية من قبل المخالفين ممن يعتدون على الأراضي الحكومية دون وجود ما يثبت ملكيتهم لها، مضيفا أن أعمال الإزالة شملت سحب 21 ناقلة في المواقع المخالفة.