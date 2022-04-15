شكرا لقرائتكم خبر عن 576 مستفيدا من برنامج «صحة الأسنان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم المنطقة الشرقية، افتراضيا، برنامج «صحة الفم والأسنان»، استفاد منه 576 موجهاً صحياً وعدداً من طلاب المرحلة الابتدائية.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة سعيد الباحص، أن البرنامج تضمن محاور عدة، شملت صحة الفم والأسنان، وتسليط الضوء على الخطوات الصحيحة لاستخدام الفرشاة ومعجون الأسنان بين أوساط الطلبة، وأسباب التسوس، وصولاً للطعام الصحي الذي يحافظ على الأسنان، وزيارة الطبيب.