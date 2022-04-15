شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 110 عينات غذائية للتأكد من سلامتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سحبت أمانة محافظة الأحساء، ممثلة بالإدارة العامة لصحة البيئة «مختبر سلامة الغذاء»، 70 عينة عشوائية من منافذ مختلفة لـ «اللحوم»، وفحصها والتأكد من صلاحيتها وسلامتها وعدم وجود حالات غش تجاري.

يتواكب ذلك مع مواصلة تنفيذ الخطط المجدولة لجولات المتابعة الرقابية لمنشآت أنشطة الصحة العامة ومنافذ تحضير وتداول الأغذية التي تنفذها أمانة، لافتة إلى أنه مع زيادة الإقبال على ارتياد محال الحلويات والمكسرات «تزامنًا مع حلول منتصف الشهر الفضيل»، سحب فنيو المختبر 40 عينة عشوائية من منافذ عدة لفحصها، والتأكد من خلوها من السموم الفطرية والتي لها تأثير على صحة الإنسان كحالات التسمم وعدد من الأمراض الأخرى.

وأكدت الأمانة على استمرارية برامج المتابعة المكثفة لأنشطة الصحة العامة خلال شهر رمضان المبارك، انطلاقا من التأكيد على السلامة الغذائية والالتزام بالاشتراطات البلدية، في ظل تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق مخالفي الأنظمة واللوائح.