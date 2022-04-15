شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل خدمات الشهادات الصحية إلكترونيا بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت بلدية محافظة النعيرية، إصدار وإلغاء الشهادات الصحية إلكترونيا عبر منصة بلدي، للعاملين في مجال المنشآت التجارية والغذائية المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، بهدف تخفيف عناء الوقت والجهد للمستفيدين، ولتسهيل إجراءات سير المعاملات إلى التحول الإلكتروني.

وأوضح رئيس بلدية محافظة النعيرية م. نايف الرجباني، أن تفعيل خدمة إصدار وإلغاء الشهادات الصحية إلكترونيا عبر منصة بلدي، جاء بتنسيق وكالة شؤون البلديات بالأمانة مع الجهات المختصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وقال إن تقديم خدمة الشهادات الصحية بشكل إلكتروني يأتي استكمالا للجهود المبذولة في المركز البلدي للتحول الرقمي بالوزارة لتسهيل الإجراءات في كافة الخدمات البلدية، وأضاف إن تفعيل هذه الخدمة سيمكن المستفيدين من إصدار الشهادات الصحية وطباعتها دون الحاجة إلى مراجعة البلدية، وذلك بعد أن تم ربط نتائج الفحص الطبي بين الوزارة ومنصة صحتي إلكترونيا في وقت سابق.وأشار م. الرجباني إلى إمكانية المستفيدين التوجه مباشرة لأحد المراكز الصحية المعتمدة من وزارة الصحة بدون أن يقوم بمراجعة البلدية وعمل الكشف الصحي اللازم ودفع الرسوم عبر نظام سداد ثم طباعة الشهادة مباشرة عبر منصة بلدي.