شكرا لقرائتكم خبر عن بدء استقبال مستفيدي «ناجز» في الدمام وجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة العدل، بدء مركزي ناجز في الدمام وجدة، استقبال المستفيدين، لينضما إلى فرع الرياض، في تقديم 120 خدمة عدلية من خلال كفاءات متخصصة بخبرات شرعية وقانونية.

وأوضحت الوزارة، أن مركز ناجز للخدمات العدلية في الرياض قدم خدماته لأكثر من 70 ألف مستفيد خلال العام الماضي 2021، في جميع القطاعات المختلفة سواء القضاء، التنفيذ، والتوثيق، إضافة إلى الاستشارات القانونية، بإشراف الهيئة السعودية للمحامين، وخدمات للشركاء وقطاع الأعمال.

ويقدم المركز خدماته في أوقات عمل مرنة وبجودة وموثوقية، وقد بلغت نسبة رضا المستفيدين 96 %.

يذكر أن مركز ناجز أطلق واتساب ناجز، الذي يمكن المستفيدين من طلب الخدمة أينما كانوا دون الحاجة إلى زيارة المركز، وذلك من منطلق توفير الوقت والجهد عليهم، وتعزيز مستوى الرضا عن الخدمات.

خدمة 70 ألف مستفيد خلال العام الماضي

أوقات عمل مرنة وبجودة وموثوقية

بلغت نسبة رضا المستفيدين 96 % في 2021