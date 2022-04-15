شكرا لقرائتكم خبر عن 6900 جولة تغلق 7 منشآت في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية، الأسبوع الماضي، 6956 جولة رقابية على الأسواق والمتاجر، نتج عنها تحرير 517 مخالفة، وإغلاق 7 منشآت غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية المحدثة، أو متقيدة بالاشتراطات البلدية والصحية، والتعليمات.

وقالت الأمانة إنها تلقت عبر مركز 940، خلال الأسبوع الماضي، 4140 بلاغا حول المخالفات البلدية، ودعت إلى ضرورة تعاون الجميع عبر الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة، لمعالجتها.

وأكدت استمرار الجولات على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وقصور الأفراح والمناسبات والاستراحات، خاصة في شهر رمضان المبارك، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية المحدثة.