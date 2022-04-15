دعاء الشيخ ياسر الدوسري من المسجد الحرام ليلة 14 رمضان (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة المكرمة

أدى المصلون والزائرون صلاة العشاء والتراويح ليلة 14 من شهر رمضان، في أجواء إيمانية مفعمة بالدعاء والابتهالات والتضرع لله سبحانه وتعالى، بحضور عدد من المسؤولين والعاملين بالجهات ذات العلاقة.

ووثق مقطع فيديو دعاء الشيخ الدكتور د. ياسر الدوسري من المسجد الحرام ليلة الرابع عشر من شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1443هـ.

وجاء ذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وطاقة استيعابية عالية جاءت بعد عودة الحياة لطبيعتها بعد الجائحة.