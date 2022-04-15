محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة المكرمة
أدى المصلون والزائرون صلاة العشاء والتراويح ليلة 14 من شهر رمضان، في أجواء إيمانية مفعمة بالدعاء والابتهالات والتضرع لله سبحانه وتعالى، بحضور عدد من المسؤولين والعاملين بالجهات ذات العلاقة.
ووثق مقطع فيديو دعاء الشيخ الدكتور د. ياسر الدوسري من المسجد الحرام ليلة الرابع عشر من شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1443هـ.
وجاء ذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وطاقة استيعابية عالية جاءت بعد عودة الحياة لطبيعتها بعد الجائحة.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر دعاء الشيخ ياسر الدوسري من المسجد الحرام ليلة 14 رمضان (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.