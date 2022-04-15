محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : إعلان رسمي هام لجميع اليمنيين .. إقلاع 4 رحلات جوية من مطار العاصمة ومغادرتها إلى 4 وجهات دولية اليوم

يطلق مطار العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أربع رحلات جوية، اليوم الجمعة 15 أبريل/نيسان 2022، إلى أربع وجهات دولية متفرقة. وفيما يلي ينشر “اليمن السعيد” جدول مواعيد رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم الجمعة 15 إبريل 2022: تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً رقم الرحلة: 608. خط الرحلة: عدن – القاهرة. الإقلاع: 06:00. الوصول: 08:30. رقم الرحلة: 609. خط الرحلة: القاهرة – عدن. الإقلاع: 09:30. الوصول: 14:00. رقم الرحلة: 640. خط الرحلة: عدن – عمان. الإقلاع: 17:00. الوصول: 20:30. رقم الرحلة: 641. خط الرحلة: عمان – عدن. الإقلاع: 21:30. الوصول: 01:00. رقم الرحلة: 620. خط الرحلة: عدن – جيبوتي. الإقلاع: 18:30. الوصول: 19:15. رقم الرحلة: 621. خط الرحلة: جيبوتي – عدن. الإقلاع: 20:15. الوصول: 21:00. رقم الرحلة: 512. خط الرحلة: عدن – جدة. الإقلاع: 15:30. الوصول: 17:30. رقم الرحلة: 513. خط الرحلة: جدة – عدن. الإقلاع: 18:30. الوصول: 20:30.

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