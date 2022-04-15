محمد بن مسعود - الدمام - عاجل الآن : الريال اليمني يفاجئ الجميع ويشهد انتعاش مدهش وقفزة ذهبية تتجاوز كل التوقعات وانقلاب مباغت وغير مسبوق في سعر صرف الدولار والريال السعودي مساء اليوم
سجلت أسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي، في التداولات المسائية اليوم الخميس 14 أريل/نيسان 2022، رقمًا جديدًا ومفاجئًا لجميع المهتمين والمتعاملين بالدولار الأمريكي والريال السعودي في صنعاء عدن وبقية المحافظات اليمنية.
وقالت مصادر مصرفية في العاصمة المؤقتة عدن لـ”اليمن السعيد” أن الريال اليمني سجل بواقع 870 ريالا للدولار الواحد، مضيفة أن سعر الريال السعودي -المتداول كثيرا في مناطق سيطرة الشرعية- بلغ سعر صرفه 230 ريالا يمنيا، في تعاملات سوق الصرف مساء الخميس.
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كما وصل سعر صرف الدولار الأمريكي في محافظة حضرموت لمستوى 875 ريالا للشراء، بينما سجل سعر صرف الريال السعودي 230 ريالا للشراء، بينما يستمر ضعف قيمة العملة المحلية.
وفي صنعاء، قالت مصادر مصرفية لـ”اليمن السعيد” إن سعر صرف الريال اليمني في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بلغ 555 ريال للدولار الواحد.
وأضافت المصادر أن سعر صرف الريال السعودي أمام الريال اليمني في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بلغ 147 ريالا يمنيا.
وفيما يلي ينشر “اليمن السعيد” آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي مساء اليوم الخميس 14 إبريل 2022 في كلا من صنعاء وعدن وحضرموت:
أسعار الصرف اليوم في صنعاء
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكي
|555
|565
|ريال سعودي
|147
|149
|اليورو
|679
|682
|الدرهم الإماراتي
|148
|150
|الجنية المصري
|37
|38
|الريال العماني
|1563
|1567
|الريال القطري
|164
|165
|رمبي صيني
|94
|95
|الجنية الإسترليني
|810
|812
|دولار كندي
|475
|477
|دولار استرالي
|429.36
|430.00
|فرنك سويسري
|655
|657
|دينار جزائري
|4.00
|4.30
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكي
|870
|910
|ريال سعودي
|230
|240
|اليورو
|823
|1033
|الدرهم الإماراتي
|238
|245
|الجنية المصري
|40
|50
|الريال العماني
|1710
|1900
|الريال القطري
|200
|210
|رمبي صيني
|174
|178
|الجنية الإسترليني
|829
|940
|دولار كندي
|874
|892
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكي
|875
|910
|الريال السعودي
|230
|240
الكريمي للصرافة أسعار العملات اليوم الان
من جانبه، أعلن بنك الكريمي للصرافة عن نشرة أسعار الصرف العملات اليوم الخميس 14 أبريل/نيسان 2022، في العاصمة اليمنية صنعاء.
وفيما يلي ينشر “اليمن السعيد” أسعار العملات اليوم في صنعاء مقارنة بسعر الريال اليمني في مصرف الكريمي للصرافة.الكريمي للصرافة أسعار العملات اليوم في صنعاء
|العملة
|شراء
|بيع
|الدولار الأمريكي – صنعاء
|554
|562
|الريال السعودي – صنعاء
|147
|148.5
ومنذ أشهر يعاني اليمن من أزمة اقتصادية حادة، حيث شهد الريال اليمني انهيارا غير مسبوقا في المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية، جنوبي اليمن، بينما كان قد تجاوز 1700 ريال نهاية العام الماضي في عدن، في أسوأ انهيار لقيمته في تاريخ البلاد ومنذ بدء الحرب قبل سبع سنوات.
وتحقق العملات الأجنبية والعربية قفزات على اتجاه صعودي طويل المدى، دون بوادر لحل أزمة ضعف العملة المحلية، لغياب دور البنك المركزي، وفشل السياسات المالية.
وتفتقد معالجات البنك المركزي إلى الجدية في مواجهة خطر أزمة صرف العملات الأجنبية والعربية، خصوصا مع تضاعفها في فترة قصيرة.
وأدى الانهيار الحاد للعملة المحلية إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتعثر وارتفاع أسعار السلع وتزايد أعداد المعتمدين بشكل كلي على المساعدات الغذائية والمواد الإغاثية التي تقدمها المنظمات الدولية، وسط تصاعد التحذيرات من كارثة اقتصادية وإنسانية وشيكة.
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