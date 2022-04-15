محمد بن مسعود - الدمام - عاجل الآن : الريال اليمني يفاجئ الجميع ويشهد انتعاش مدهش وقفزة ذهبية تتجاوز كل التوقعات وانقلاب مباغت وغير مسبوق في سعر صرف الدولار والريال السعودي مساء اليوم

سجلت أسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي، في التداولات المسائية اليوم الخميس 14 أريل/نيسان 2022، رقمًا جديدًا ومفاجئًا لجميع المهتمين والمتعاملين بالدولار الأمريكي والريال السعودي في صنعاء عدن وبقية المحافظات اليمنية.

وقالت مصادر مصرفية في العاصمة المؤقتة عدن لـ”اليمن السعيد” أن الريال اليمني سجل بواقع 870 ريالا للدولار الواحد، مضيفة أن سعر الريال السعودي -المتداول كثيرا في مناطق سيطرة الشرعية- بلغ سعر صرفه 230 ريالا يمنيا، في تعاملات سوق الصرف مساء الخميس.

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كما وصل سعر صرف الدولار الأمريكي في محافظة حضرموت لمستوى 875 ريالا للشراء، بينما سجل سعر صرف الريال السعودي 230 ريالا للشراء، بينما يستمر ضعف قيمة العملة المحلية.

وفي صنعاء، قالت مصادر مصرفية لـ”اليمن السعيد” إن سعر صرف الريال اليمني في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بلغ 555 ريال للدولار الواحد.

وأضافت المصادر أن سعر صرف الريال السعودي أمام الريال اليمني في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بلغ 147 ريالا يمنيا.

وفيما يلي ينشر “اليمن السعيد” آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي مساء اليوم الخميس 14 إبريل 2022 في كلا من صنعاء وعدن وحضرموت:

أسعار الصرف اليوم في صنعاء

العملة شراء بيع دولار أمريكي 555 565 ريال سعودي 147 149 اليورو 679 682 الدرهم الإماراتي 148 150 الجنية المصري 37 38 الريال العماني 1563 1567 الريال القطري 164 165 رمبي صيني 94 95 الجنية الإسترليني 810 812 دولار كندي 475 477 دولار استرالي 429.36 430.00 فرنك سويسري 655 657 دينار جزائري 4.00 4.30

العملة شراء بيع دولار أمريكي 870 910 ريال سعودي 230 240 اليورو 823 1033 الدرهم الإماراتي 238 245 الجنية المصري 40 50 الريال العماني 1710 1900 الريال القطري 200 210 رمبي صيني 174 178 الجنية الإسترليني 829 940 دولار كندي 874 892

العملة شراء بيع دولار أمريكي 875 910 الريال السعودي 230 240

أسعار الصرف اليوم في عدنأسعار الصرف اليوم في حضرموت

الكريمي للصرافة أسعار العملات اليوم الان

من جانبه، أعلن بنك الكريمي للصرافة عن نشرة أسعار الصرف العملات اليوم الخميس 14 أبريل/نيسان 2022، في العاصمة اليمنية صنعاء.

وفيما يلي ينشر “اليمن السعيد” أسعار العملات اليوم في صنعاء مقارنة بسعر الريال اليمني في مصرف الكريمي للصرافة.

العملة شراء بيع الدولار الأمريكي – صنعاء 554 562 الريال السعودي – صنعاء 147 148.5

الكريمي للصرافة أسعار العملات اليوم في صنعاء

ومنذ أشهر يعاني اليمن من أزمة اقتصادية حادة، حيث شهد الريال اليمني انهيارا غير مسبوقا في المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية، جنوبي اليمن، بينما كان قد تجاوز 1700 ريال نهاية العام الماضي في عدن، في أسوأ انهيار لقيمته في تاريخ البلاد ومنذ بدء الحرب قبل سبع سنوات.

وتحقق العملات الأجنبية والعربية قفزات على اتجاه صعودي طويل المدى، دون بوادر لحل أزمة ضعف العملة المحلية، لغياب دور البنك المركزي، وفشل السياسات المالية.

وتفتقد معالجات البنك المركزي إلى الجدية في مواجهة خطر أزمة صرف العملات الأجنبية والعربية، خصوصا مع تضاعفها في فترة قصيرة.

وأدى الانهيار الحاد للعملة المحلية إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتعثر وارتفاع أسعار السلع وتزايد أعداد المعتمدين بشكل كلي على المساعدات الغذائية والمواد الإغاثية التي تقدمها المنظمات الدولية، وسط تصاعد التحذيرات من كارثة اقتصادية وإنسانية وشيكة.