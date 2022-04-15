اخبار دوليه – سماع دوي انفجارات قوية في كييف وخيرسون

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت وسائل إعلام محلية بسماع دوي انفجارات قوية في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة في العاصمة الأوكرانية كييف وفي مدينة خيرسون بجنوب البلاد.

ولم يتسن لرويترز التحقق بعد من صحة النبأ.

وكانت صفارات الإنذار من الغارات الجوية قد دوت خلال الليل في جميع أنحاء أوكرانيا.