محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أوضحت وزارة الحج والعمرة، كيفية حل مشكلة عدم القدرة على إصدار تصاريح عبر تطبيق “اعتمرنا”، بداعي وصول عدد التصاريح إلى الحد الأعلى رغم عدم وجود أي تصريح قائم.
وبيّنت الوزارة، أنه يمكن للشخص الدخول على التصاريح في تطبيق “اعتمرنا” من حسابه وحسابات المرافقين والتأكد من عدم وجود تصريح حالي له أو لأحد المرافقين.
ونوهت إلى أنه في حال استمرار المشكلة يرجى تزويدها بالبيانات الشخصية عبر الرسائل الخاصة.
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