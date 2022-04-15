السعودية تعرض استضافة معسكر منتخب تونس قبل المونديال

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، أمس الخميس، تلقيه دعوة من الاتحاد السعودي لاحتضان معسكر المنتخب التونسي الأول في المملكة استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2022.
وقال وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم إن رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، وبدعم من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تقدم بدعوة رسمية للمنتخب التونسي للقيام بتحضيراته بشكل مجاني بالمملكة.
وأوضح الجريء أن الاتحاد السعودي وجه بتوفير كل الإمكانات لمنتخب نسور قرطاج طيلة الفترة التي يقدرها الاتحاد التونسي.
وتلعب تونس في كأس العالم ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فرنسا والدنمارك والفائز في الملحق القاري بين الإمارات وأستراليا، والبيرو.
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