رئيس بلدية خميس مشيط يجتمع بأهالي تندحة

اجتمع رئيس بلدية خميس مشيط المهندس محمد بن ناجم الحويطي مساء الثلاثاء الماضي بأهالي وشباب تندحة بحضور رئيس المركز نايف دشان، وقد أوضح رئيس البلدية بأن هذا الإجتماع يأتي تنفيذاً لتوجيهات الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير والذي وجه بإختيار موقع مناسب لتنفيذ حديقة على أحدث طراز وحسب المعايير الخاصة بالمشهد الحضري وإعداد التصاميم الخاصة بها ثم إعتمد الأمير التصاميم والنماذج الخاصة بالحديقة المزمع تنفيذها كما وجه بالإجتماع مع الأهالي وإختيار مسمى للحديقة والتصويت عليه.

هذا وقد بداء اللقاء بشرح تفصيلي من قبل رئيس البلدية عن فكرة وأهداف المشروع (الحديقة) وخطة العمل ومراحل التنفيذ ، وبعد ذلك تم الإستماع للأهالي وتدوين الأسماء المختارة من قبلهم ثم التصويت عليها.