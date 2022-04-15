اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزي

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية.

واستعرض الأمير بدر بن سلطان خطط الجهات المنفذة خلال الفترة الماضية والخطط المزمع تنفيذها خلال الأيام المتبقية من الشهر الكريم، حيث تم تهيئة كافة الامكانات لخدمتهم وفي هذا الصدد تم تهيئة وتشغيل 9 محطات نقل حول المسجد الحرام وتشغيل 11 موقفاً للمركبات وتوفير 3 آلاف حافلة وتهيئة 13 مساراً وقد أسهمت في نقل قرابة 15 مليون معتمر ومصل من وإلى المسجد الحرام خلال الأيام المنصرمة من رمضان عبر حافلات النقل الترددي.

كما اطلع على خطط الجهات والرامية لتوفير كافة الإمكانات وتسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن ، ومن ذلك تهيئة جميع ساحات المسجد الحرام للمصلين مع تطبيق أعلى معايير الوقاية البيئية في المصليات، والحرص على انسيابية تدفق الحشود وسهولة حركة ضيوف الرحمن وتم تخصيص (48) بابا لدخول المصلين و تهيئة (65) مصلى في التوسعة السعودية الثانية بالإضافة إلى تجهيز العديد من المسارات المخصصة لإرشاد ضيوف بيت الله الحرام وذلك لتحقيق انسيابية حركة الحشود.

وفي جانب إدارة الحشود يجري تنفيذ خطط تتواءم مع الكثافات البشرية وتحقق رضا ضيوف الرحمن في جودة الخدمات التنظيمية لضمان سهولة وصولهم وأدائهم الشعائر وحتى خروجهم آمنين سالمين.