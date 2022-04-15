5 اقتراحات لإجازة أسرية مثالية خلال الدراسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتبر الإجازة فرصة مثالية لتعزيز التماسك الأسري، وعلى الأسرة التخطيط الجيد لكيفية قضائها مع أفرادها، وفي هذا الإطار قدم مجلس شؤون الأسرة 5 مقترحات لإجازة أسرية مثالية رغم استمرار العام الدراسي، في الوقت نفسه حذر من الإفراط في مشاهدة التليفزيون مقترحا تحديد وقت للمشاهدة بما لا يتعدى ساعتين في اليوم، وهو أحد الحلول الممكن القيام بها للحدّ من تأثيراته السلبية على صحة الطفل، حيث يبلغ متوسط مشاهدة أفراد الأسرة السعودية للتلفاز يوميا ثمانية ساعات. وتتضمن اقتراحات الإجازة السعيدة ممارسة الهوايات المفضلة، والجولات السياحية، إلى جانب المشاركة في الأعمال المنزلية. وتسهم الإجازات في تنشيط السياحة الداخلية، حيث تشير الإحصائيات إلى تركيز إنفاق السعوديين على السياحة بالداخل في قضاء العطلات والتسوق بقيمة 6.18 مليار دولار، يليها زيارة الأقارب الأصدقاء بواقع 11.07 مليار ريال. وبلغ عدد الرحلات السياحية للمواطنين بالداخل في عام 2020 نحو 42.1 مليون رحلة. 120 إجازة رسمية على مدار العام. 9 إجازات للفعاليات والمناسبات الوطنية اقتراحات لإجازة سعيدة





تشجيع الأبناء على ممارسة الهوايات المفضلة



زيارة الأقارب والأصدقاء



زيارة المناطق الساحلية



تنفيذ الأعمال المنزلية المختلفة



تنظيم ساعات النوم دون المبالغة فيها



الإجازة ومشاهدة التلفاز



8 ساعات متوسط يومي للمشاهدة



الوقت المسوح به للأطفال



60 دقيقة في اليوم للفئة العمرية 2-5 سنوات



120 دقيقة في اليوم للفئة العمرية 6-18 عاما



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