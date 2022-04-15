أهالي مكة يتصدرون المناطق في ممارسة الرياضة

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وربط المجلس ممارسة الهوايات بـ»الصحة النفسية»، مؤكدا أن اهتمام الأسرة بممارسة الهوايات المختلفة بين الفترة والأخرى يساعد على تمتع أفرادها بحياة إيجابية. وتشير الإحصائيات إلى أن 54.6 % من المواطنين لا يمارسون أي هواية، وأن 45.4 % هي نسبة الممارسين منهم.
ووفقا لنتائج المسح الأخير لهيئة الإحصاء فقد بلغت نسبة السعوديين من الذكور والإناث الممارسين للأنشطة الرياضية 150 دقيقة فأكثر في الأسبوع 13.08 % من إجمالي سكان المملكة لمن أعمارهم 15 سنة فأكثر، حيث بلغت نسبة السعوديين الذكور منهم (10.14 %)، في حين بلغت نسبة السعوديات الإناث 2.94 %، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة غير السعوديين من الذكور والإناث الممارسين للأنشطة الرياضية لذات الفئة 4.32 %.
المناطق الأعلى في ممارسة الرياضة
- 23.10% مكة المكرمة
- 20.85% نجران
- 20.36% جازان
- 18.71% الرياض
- 18.61% الجوف
نسب ممارسة الأنشطة:
- 56% يمارسون المشي
- 25.6% يمارسون كرة القدم
- 5.8% نشاط بناء الأجسام
- 2.7% يمارسون الجري
- 2.3% يمارسون السباحة
- 8.7% أنشطة رياضية أخرى
الأسرة والرياضة:
- 80% غير ممارسين
- 20% ممارسون
4 نصائح للتريض في رمضان:
- أفضل وقت للرياضة بين الإفطار و الإمساك
- ممارسة الرياضة في طقس معتدل وتهوية جيدة
- لا ترهق جسمك في مزاولة الرياضة
- استشارة طبيب في حال وجود مشكلات صحية
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