شكرا لقرائتكم خبر أهالي مكة يتصدرون المناطق في ممارسة الرياضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهر مسح نشره مجلس شؤون الأسرة أن 23 % من أهالي منطقة مكة المكرمة يمارسون الرياضة، وهي النسبة الأعلى في المناطق، وأكد المجلس أن لممارسة الرياضة اليومية تأثيرا كبيرا على حياة أفراد الأسرة، وتنعكس إيجابا على مختلف النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية للفرد والمجتمع.

وربط المجلس ممارسة الهوايات بـ»الصحة النفسية»، مؤكدا أن اهتمام الأسرة بممارسة الهوايات المختلفة بين الفترة والأخرى يساعد على تمتع أفرادها بحياة إيجابية. وتشير الإحصائيات إلى أن 54.6 % من المواطنين لا يمارسون أي هواية، وأن 45.4 % هي نسبة الممارسين منهم.

ووفقا لنتائج المسح الأخير لهيئة الإحصاء فقد بلغت نسبة السعوديين من الذكور والإناث الممارسين للأنشطة الرياضية 150 دقيقة فأكثر في الأسبوع 13.08 % من إجمالي سكان المملكة لمن أعمارهم 15 سنة فأكثر، حيث بلغت نسبة السعوديين الذكور منهم (10.14 %)، في حين بلغت نسبة السعوديات الإناث 2.94 %، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة غير السعوديين من الذكور والإناث الممارسين للأنشطة الرياضية لذات الفئة 4.32 %.

المناطق الأعلى في ممارسة الرياضة







23.10% مكة المكرمة



20.85% نجران



20.36% جازان



18.71% الرياض



18.61% الجوف



نسب ممارسة الأنشطة:





56% يمارسون المشي



25.6% يمارسون كرة القدم



5.8% نشاط بناء الأجسام



2.7% يمارسون الجري



2.3% يمارسون السباحة



8.7% أنشطة رياضية أخرى



الأسرة والرياضة:





80% غير ممارسين



20% ممارسون



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