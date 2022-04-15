مساع لتطوير وتخصيص وادي ذهب كمتنزه وطني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار مساع لتطوير وتخصيص متنزه وشلالات «وادي ذهب» كمتنزه وطني، أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي أن الوزارة والجهات ذات العلاقة تسعى إلى تطوير المتنزه الذي يقع بشرق محافظة الليث التابع لمركز الرهوة بما يتلاءم مع طبيعة الموقع وخصائصه الطبوغرافية والطبيعية والبيئية، ويتناسب مع الخصوصية الاجتماعية والثقافية.

وأشار إلى أن وزارة البيئة بادرت في تخصيصه كموقع متنزه وطني، حيث يعتبر من مواقع الغطاء النباتي بالمحافظة، وبه تنوع نباتي إضافة إلى المياه الجارية بالوادي والتي كونت برك مياه طبيعية يقصدها المتنزهون، مؤكدا سعي الوزارة والجهات ذات العلاقة في العمل على تطوير المتنزه بعد البدء في إجراءات استكمال التخصيص، وعبر التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وعمل اللجان المشتركة بتزويدها بالمرافق الضرورية للحد من العمل العشوائي.

وتم وضع اللوحات الإرشادية لتيسير وصول الزوار إلى المواقع، وإنشاء جلسات للزوار والمتنزهين وعمل جسور خشبية معلقة لتسهيل الوصول إلى الشلال ودرج خشبي في العمق وأيضا مظلات خشبية، للقيام بالأنشطة المختلفة، دون الإخلال بالتوازن البيئي في المتنزه.

وشدد على ضرورة الحفاظ على المتنزه باعتباره مرفقا طبيعيا، والاكتفاء بالحد الأدنى من المنشآت والمباني، بحيث يكون مهيئا تماما للتكيف مع الاستخدامات الترويحية، مع الحفاظ على البيئة الطبيعية وزيادة جمالها، لذلك تم ضبط عدة مخالفات بعد وقوف المختصين على الموقع بشكل دوري، حيث اتضح وجود بعض الإحداثات والتي تمثلت بوجود خيام وجلسات وكذلك عمل عريش من سعف النخل «كوخ» بقصد التأجير دون الحصول على موافقة الوزارة ودون مراعاة لاشتراطات السلامة وحماية تلك المواقع من التلوث والحرائق.

وأوضح أن مسؤولية الحفاظ على مواقع التنزه تقع بالدرجة الأولى على عاتق المتنزهين، لافتا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف الجهات المعنية في هذا المجال من البلديات والسياحة والبيئة والجمعيات المحلية والهيئات التطوعية في تنفيذ حملات للشراكة المجتمعية للمشاركة في حملات النظافة الدورية ونثر بذور الأشجار والنباتات المعمرة والرعوية المناسبة للبيئة عبر إثبات شراكاتهم في أنشطة البيئة وجهاتها، ودورهم المحفز والإيجابي في تطوير المتنزه عبر استزراعه بالنباتات البرية، مثل السدر والأرطى والغضا والطلح وغيرها من النباتات البرية.

أهم مميزات وادي ذهب:

