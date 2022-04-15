شكرا لقرائتكم خبر عادات رمضانية في الشرقية تحمل موروثا شعبيا أصيلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واشتهر الساحل الشرقي في شهر الصيام ببعض العادات الاجتماعية بالمنطقة الشرقية المؤصلة لصلة الأرحام، ومنها «الغبقات» الرمضانية وهي نوع من الاجتماعات التي تميز بها الشهر المبارك للأهالي أو الأصدقاء، بطابع شعبي رمضاني، يشارك فيه جميع أفراد الأسرة بطبق أو عدد من الأطباق، وتطورت هذه العادة في الوقت الحالي حتى شملت الزينة الرمضانية للمنازل، والملابس الأنسب لها وهو زي شعبي (ثوب أو جلابية نسائية)، مع إحضار طبق صغير أو زينة رمضانية.
وأكد المواطن يوسف السبيعي حرص أبناء الشرقية على الحفاظ على «القرقيعان»، وإقامته في ذات الوقت من كل عام في النصف من الشهر الفضيل، لما يحمله من موروث شعبي لساحل الخليج العربي.
وأشار إلى أن الأطفال يطوفون بيوت الحي والأزقة في ليلة النصف من رمضان، حاملين معهم حقائب قماشية مصنوعة يدويا، مطلقين أهازيج موروثة تقول كلماتها: «قرقيعان وقرقيعان... عطونا الله يعطيكم، بيت مكة يوديكم».
كانت هذه تفاصيل خبر عادات رمضانية في الشرقية تحمل موروثا شعبيا أصيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.