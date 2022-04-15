الأمير خالد الفيصل يستقبل وزير الثقافة في مرسمه الخاص

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة المكرمة

استقبل أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان في مرسمه الخالص، اليوم الخميس، وذلك في جدة.

وتجول أمير مكة ووزير الثقافة في المرسم؛ حيث توقفا وتمعّنا في اللوحات الموجودة فيه، واستمع وزير الثقافة إلى حديث الأمير خالد الفيصل حول إحدى اللوحات الفنية، وبعض مكونات المرسم.

وكان أمير مكة قد تحدث في لقاءٍ سابقٍ عن تلك اللوحة، والتي تتصدر مجلسه عند لقائه بالمواطنين، قائلا إن اللوحة مستوحاة من تقرير كتبه عن التنمية في مكة المكرمة، بعنوان “من الكعبة وإليها.. بناء الإنسان وتنمية المكان”.

وأضاف أنه تخيل تلك الجملة في لوحة، فرسمها، وهي تعبر عن أسرة سعودية متكاملة تحاول الارتقاء على تبة أو جبل، فيها الأب والأم والأبناء بأعمار مختلفة، كما أن اللوحة تحذر من عناصر ضد التنمية تمثلت في حية وذئب وأرنب.

وأظهرت صور التقطت للزيارة معدات الرسم من ألوان وأدوات وغيرها، وعلق الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان بقوله “في مرسم دايم السيف الأمير خالد الفيصل: الهواية تمتلك رجالها”، واصفا المرسم بالمليء بالفنون والثقافة والإبداع.