اخبار الخليج – «الداخلية»: تعنت السلطات القطرية وإصرارها على استهداف البحارة البحرينيين في أرزاقهم يعد مساسًا بالأعراف والروابط التاريخية

محمد بن مسعود - الدمام - أعربت وزارة الداخلية عن إدانتها لقيام دوريات أمن السواحل والحدود بدولة قطر بتاريخ 13 ابريل 2022 بالقبض على اثنين من البحارة البحرينيين وأربعة آسيويين، واحتجاز القاربين اللذين كانوا على متنهما ، بدعوى الدخول للمياه الإقليمية، مؤكدة أن ما حدث يعد انتهاكًا لمبادئ الأخوة الخليجية وحُسن الجوار، وتعديًا على كل القيم الإنسانية والأعراف والتقاليد الخليجية والمواثيق العربية والإسلامية.

وأشارت في بيان لها اليوم إلى قيامها وبالتنسيق مع وزارة الخارجية بمتابعة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق الصيادين والبحارة، في إطار الحرص على أمن المواطنين وحرياتهم وسلامتهم ورعاية مصالحهم.

وأضافت وزارة الداخلية أن تعنت السلطات القطرية وإصرارها على استهداف البحارة والصيادين البحرينيين في أرزاقهم والذين تم القبض عليهم واحتجاز قواربهم ومعداتهم ، يعد مساسًا بالأعراف والروابط التاريخية المتوارثة عن الآباء والأجداد بشأن السماح لأبناء الخليج العربي الواحد بصيد اللؤلؤ والأسماك لأكثر من مائتي عام، بلا قيود أو تهديدات، كما يمثل خرقًا واضحًا لحقوق المواطنة الخليجية التي أكدها النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتفاقيات الخليجية ذات الصلة، بشأن تعزيز مسيرة مجلس التعاون، والمحافظة على وحدته وتماسكه.