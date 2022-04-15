اخبار الخليج – جلالة الملك في مقدمة مودعي ولي عهد أبوظبي

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – «الداخلية»: تعنت السلطات القطرية وإصرارها على استهداف البحارة البحرينيين في أرزاقهم يعد مساسًا بالأعراف والروابط التاريخية

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