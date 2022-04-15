اخبار الخليج – البناي: زيارة سمو ولي العهد أبوظبي تجسد المواقف المشتركة ووحده المصير والسير على نهج الآباء والأجداد

محمد بن مسعود - الدمام - أكد النائب عمار أحمد البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس النواب، أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لمملكة البحرين، تاتي لتؤكد على أهمية العلاقات الأخوية الراسخة، ودعم العمل الخليجي المشترك، التي جسدتها المواقف المشتركة للبلدين تجاه مختلف القضايا، وذلك سـيرًا على نهج الآباء والأجداد، مشيدا بعمق ومتانة العلاقات البحرينية الاماراتيه، والتي تميزت بتاريخها الخاص في تجاوز كافة التحديات من خلال وحده المصير المشترك.

‏‎ وأشار إلى أن هذه الزيارة تؤكد على وحده التعاون والتنسيق البحريني الاماراتي المشترك، والعلاقات الوثيقة والأخوية المتميزة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأخية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة حفظه الله ورعاه.

وأشاد البناي بنتائج هذه الزيارة التي أكدت على تعزير التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقـتصادية والتجارية، لخلق التكامل الإقتصادي والعديد من الفرص النوعية ورفد القطاعات التنموية، والاستثمار بمختلف المجالات التنموية و الإقتصادية والإستثمارية، في سبيل تعزيز التكامل الاقتصادي الذي يصب في ازدهار البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن اللقاء جاء ليؤكد على أهمية دعم العمل الخليجي المشترك فـي إطار مسيرة مجلس التعاون الخليجي، بهدف مواجهة كافة التحديات الراهـنة انطلاقا من وحدة التاريخ والمصير المشترك، علاوة على تضافر الجهود لتحقيق التضامن العربي وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك لتلبية تطلعات الشعبين الشقيقين والحفاظ على الأمن وتحقيق الاستقرار والازدهار.