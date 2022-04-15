اخبار الخليج – النعيمي: زيارة ولي عهد أبوظبي للبحرين امتداداً لعلاقات متجذرة عبر التاريخ

محمد بن مسعود - الدمام - أكد النائب د. علي بن ماجد النعيمي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم إلى بلده الثاني مملكة البحرين تأتي في إطار العلاقات الأخوية الممتدة عبر التاريخ بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشاد النعيمي بالمباحثات الثنائية التي أجريت أمس بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على كافة المستويات ومختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين، منوهاً أن العلاقات الثنائية بين البحرين والإمارات هي علاقات متجذرة ومترسخة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وقال النائب النعيمي إن زيارة سمو ولي عهد أبوظبي تحمل في طياتها دلالةً على أسمى معاني الأخوة والمحبة المتبادلة بين القيادتين حفظهما الله في كلا البلدين، مشدداً على أن الإمارات العربية المتحدة هي عمق لمملكة البحرين، وكذلك البحرين هي عمق لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأن أمن البلدين هو أمن واحد لما يربطهما من مصير مشترك.

وأضاف النعيمي إن شعب دولة الإمارات العربية المتحدة له في قلوب البحرينيين كل المحبة والتقدير والإخلاص، فأهل البحرين يكنون كل التقدير والمحبة والمودة إلى أشقائهم في دولة الإمارات الشقيقة، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ قيادة البلدين الشقيقين وأن يجعلهما ذخراً لخدمة أوطانهم وأن يديم نعمة الأمن والسلام على كلا البلدين الشقيقين.