اخبار الخليج – وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على كافة المستويات

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في الرياض، اليوم، مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة.

تم خلال الاجتماع، بحث مسار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على كافة المستويات، بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

كما بحث الجانبان مسيرة العمل الخليجي المشترك والجهود التي تبذل لتعزيز جهود الدفع بالتعاون الخليجي المشترك إلى آفاق أشمل وأوسع تحقيقًا لتطلعات مواطني دول المجلس لمزيد من التكامل والترابط، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع، سعادة السفير الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية، وسعادة السفير طلال عبدالسلام الأنصاري، مدير عام شؤون وزارة الخارجية، والوفد المرافق لسعادة وزير الخارجية.