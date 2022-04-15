طقس الرياض.. “الأرصاد” يحذر من تكون سحب كثيفة على هذه المدن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.

وتشمل الحالة مناطق الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم وضرما، إذ تستمر حتى الساعة الثانية من فجر يوم غد الجمعة.