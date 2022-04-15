محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.
وتشمل الحالة مناطق الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم وضرما، إذ تستمر حتى الساعة الثانية من فجر يوم غد الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر طقس الرياض.. “الأرصاد” يحذر من تكون سحب كثيفة على هذه المدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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