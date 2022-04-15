محمد بن مسعود - الدمام - سعودية تقدم على عمل جنوني صعق الجميع واستنفار أمني للقبض عليها .. لن تصدق مافعلته (صورة صادمة)

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، الأحد، بفيديو صادم لرضيعة تدخن سيجارة إلكترونية.

وطالب رواد موقع “تويتر” بمعاقبة سيدة يُسمع صوتها في مقطع الفيديو القصير الذي لا يعرف توقيت نشره، وهي تجبر الطفلة على تدخين سيجارة إلكترونية.

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وقال حساب على “تويتر” حمل اسم منصور الزهراني: “حسبي الله على مين أعطاها السيجارة الإلكترونية”.

فيما قال حساب “نديم”: “ماذنب الأطفال لا حول و لاقوة إلا بالله.. يجب معاقبة من قام بهذه الجريمة”.

وقالت “شهد”: “ياخي بعض الناس تحس ماعندهم عقل يسوون أي شيء بدون تفكير الله يكون بعون البنت الصغيرة”.

في السياق، أكد مركز بلاغات العنف الأسري في السعودية، رصده البلاغ المتداول بشبكات التواصل الاجتماعي حول امرأة قامت بنشر فيديو لطفلة وهي تُدخن سيجارة إلكترونية.

وقال المركز عبر حسابه في “تويتر” رداً على مغرّد: “جارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كل الشكر لحرصك واهتمامك”.

يُذكر أن مركز بلاغات العنف الأسري ‏يخدم جميع المواطنين والمقيمين في مناطق المملكة كافة من خلال قنوات تواصل رسمية و‏يستقبل بلاغات العنف الأسري، وحالات العنف الجسدي، والنفسي، والجنسي، واللفظي، والإهمال، كما يقدم الاستشارات للمتصلين.