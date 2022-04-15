اخبار الخليج – «الصحة» تسجل 415 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 543 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس أن الفحوصات التي بلغ عددها 4553، أظهرت تسجيل 415 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 543 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 556356.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 4111 حالة، منها 16 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و3 حالات تحت العناية.