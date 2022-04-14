شكرا لقرائتكم خبر عن 835 جولة رقابية على المواقع التعدينية بالمملكة مارس الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - 4 عقوبات بحق المخالفين بالمنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بوكالة الرقابة التعدينية (835) جولة رقابية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر مارس الماضي 2022م، وأصـدرت (49) عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، تتمثل في (33) عقوبة لاستغلال الرمل والحصى و(13) عقوبة لاستغلال خام البحص، وعقوبتان لاستغلال مواد الردميات وعقوبة واحدة لاستغلال رمل السيليكا.

وأوضحت الوزارة أن المخالفين الذين يعملون بدون تراخيص نظامية يشكلون النسبة الأكبر من عدد العقوبات الصادرة، مبينة أنها رصدت (17)عقوبة على المخالفين في منطقة المدينة المنورة، و(9) عقوبات سجلت في منطقة الرياض، و(8) عقوبات تم رصدها في منطقة مكة المكرمة فيما سجلت (4) عقوبات بحق المخالفين بالمنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية.

وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عزمها على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية؛ للتأكد من متابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثـل لـهـا، وحماية المجتمعات المجاورة، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.

يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل على تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار، ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

إضافة إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو خمسة تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من (5,300) موقع.