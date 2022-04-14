شكرا لقرائتكم خبر عن السجل التجاري شرط لمزاولة التجارة الإلكترونية بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارتا التجارة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يشترط لمزاولة نشاط التجارة الإلكترونية بشكل نظامي حصول المتجر الإلكتروني على السجل التجاري من وزارة التجارة، أو على وثيقة العمل الحر من منصة العمل الحر التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضحتا أن ذلك يأتي مع التأكيد على امتثال المتجر لاشتراطات التجارة الإلكترونية، والالتزام الكامل بأحكام نظام التجارة الإلكترونية لحماية وحفظ حقوق المستهلك.