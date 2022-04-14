شكرا لقرائتكم خبر 16 ألف وثيقة صلح معتمدة من «تراضي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وهناك 4 خطوات للخدمة على المنصة، وهي: وصول رسالة للمستفيد برابط لاعتماد وثيقة الصلح، ثم الدخول على الرابط وتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني، يليها استعراض وثيقة الصلح واعتمادها أو رفضها، وفي الخطوة الأخيرة تصبح الوثيقة سندا تنفيذيا معتمدا بعد اعتمادها من جميع الأطراف ومركز المصالحة.
ويتم التعامل مع جميع الطلبات بسرية بعدم نشر أو الإفصاح عن معلومات أو وثائق إلا وفق الأطر النظامية، إضافة إلى تمكين المصلح من التواصل مع الأطراف بعد تقديم الطلب وجدولته بشكل الكتروني مباشر عبر المنصة بدون محاكم.
إحصاءات المصالحة
- 500 مصلح
- 90 ألف وثيقة
- 500 ألف طلب صلح
- 116 مكتب صلح
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.