شكرا لقرائتكم خبر 16 ألف وثيقة صلح معتمدة من «تراضي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد المستفيدين من خدمات منصة تراضي التابعة لوزارة العدل خلال الربع الأول من 2022 نحو 250 ألفا، بالإضافة إلى 16 ألف وثيقة صلح معتمدة و121 ألف جلسة صلح.

وهناك 4 خطوات للخدمة على المنصة، وهي: وصول رسالة للمستفيد برابط لاعتماد وثيقة الصلح، ثم الدخول على الرابط وتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني، يليها استعراض وثيقة الصلح واعتمادها أو رفضها، وفي الخطوة الأخيرة تصبح الوثيقة سندا تنفيذيا معتمدا بعد اعتمادها من جميع الأطراف ومركز المصالحة.

ويتم التعامل مع جميع الطلبات بسرية بعدم نشر أو الإفصاح عن معلومات أو وثائق إلا وفق الأطر النظامية، إضافة إلى تمكين المصلح من التواصل مع الأطراف بعد تقديم الطلب وجدولته بشكل الكتروني مباشر عبر المنصة بدون محاكم.

إحصاءات المصالحة

