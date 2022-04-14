شكرا لقرائتكم خبر تلطيف أجواء المسجد الحرام وساحاته بـ250 مروحة رذاذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق 250 مروحة رذاذ لتلطيف أجواء المسجد الحرام وساحاته خدمة لضيوف الرحمن.

وتلطف هذه المراوح الهواء في ساحات المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك باستخدام تكنولوجيا (تبريد الهواء بالرذاذ) من خلال امتصاص الطاقة الحرارية من الهواء الخارجي لخفض درجة حرارته.

وتستخدم مراوح الرذاذ وأعمدة الضباب المائي لتلطيف الهواء في الأماكن المفتوحة، الهواء الطلق، حيث يضخ الماء تحت ضغط مرتفع بواسطة مضخة عالية الضغط، لا يقل عن 42 كجم/سم2، في أنابيب خاصة بالضغط العالي وبعد مرور الماء على فلاتر لتنقية الماء تحتوي كل مروحة فوهات متناهية الصغر بحجم 2 إلى 1ميكرو يخرج منها الماء على شكل ضباب بارد.

ويجري تشغيل مراوح الرذاذ في أوقات الصلوات وعند امتلاء ساحات المسجدالحرام وارتفاع درجة الحرارة، ويعد نظام مراوح الرذاذ الأنسب والأفضل لتكييف الهواء في الأماكن المفتوحة، حيث تنخفض حرارة الهواء الخارجي 6 درجات مئوية، كما يصل حمل التبريد إلى 52 كيلووات لمروحة الرذاذ الواحدة مع كفاءة تبريدية تجاوزت 50%.

من جهة ثانية تولي وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام عناية كبرى بالقرآن الكريم والسنة النبوية والعلوم المتصلة بهما، حيث تقدم إدارة مقرأة الكتاب والسنة النسائية لقاصدات بيت الله الحرام خدمات جليلة وإسهامات مميزة، تعكس صور العطاء والبذل في سبيل نيل شرف خدمة البيت العتيق.

وتشتمل مهام الإدارة على تفعيل حلقات قرآنية لمختلف الفئات فبلغ عدد الحلقات حتى الآن 160 حلقة، استفاد منها نحو 2203 قاصدة، تم خلالها تعليم القاصدات التلاوة الصحيحة مع التجويد وإعانتهن على تحسينها وإتقانها و مراجعة الحفظ لهن على يد نخبة من الكفاءات الحافظة لكتاب الله -عز وجل- كذلك إقامة مجالس في شروحات السنة النبوية الصحيحة والقراءات العشر، وتقديم دروس السنة النبوية المطهرة بأماكن متفرقة داخل المسجد الحرام.

كما تهتم الإدارة بالقاصدات من ذوي الإعاقة وكبيرات السن، وتقدم لهن أنشطة وبرامج عدة أبرزها مبادرة فعلتها مؤخرًا بعنوان «بصيرة» وبلغ عدد المستفيدات منها ما يقارب 100 قاصدة، يتم خلالها تعليمهن التلاوة الصحيحة لسورة الفاتحة وقصار السور.

مراوح الرذاذ:

