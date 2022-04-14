شكرا لقرائتكم خبر القيادة تهنئ ملك الأردن بنجاح العملية الجراحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني ابن الحسين، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له.

وقال الملك في برقية تهنئة «يسرنا بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لجلالتكم، أن نبعث لكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات، سائلين الله العلي القدير أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له.

وقال ولي العهد «يسرني بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لجلالتكم، أن أعرب لكم عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات، داعيا المولى العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والعافية، وألا يريكم أي سوء، إنه سميع مجيب».

إلى ذلك تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا، أمس الأول من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وجرى خلال الاتصال استعراض مجمل الأحداث التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وجهود الأمم المتحدة بشأنها.

وأبدى الأمين العام امتنانه لجهود المملكة لتحقيق الهدنة بين أطراف الأزمة في اليمن، وجهود المملكة المستمرة للوصول لحل سياسي للأزمة اليمنية.