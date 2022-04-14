شكرا لقرائتكم خبر إزالة مركبات تالفة في أحياء العاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت أمانة العاصمة المقدسة 1972 مركبة متهالكة وهياكل تالفة، وذلك للحد من انتشار مثل هذه الظاهرة السلبية التي تشوه المظهر العام، لتحسين المشهد الحضري، حيث تمت الإزالة بعد إشعار ملاك السيارات وإعطائهم مهلة لرفعها قبل سحبها رسميا من قبل الإدارة العامة للنظافة بالأمانة.

كما أزالت الفِرق الرقابية ببلديتي العزيزية والعمرة الفرعيتين خلال جولاتها الميدانية في الشوارع العامة ضمن نطاقها الإشرافي 75سيارة متهالكة وهياكل تالفة.

من جانب آخر نفذت بلدية المعابدة الفرعية جولات ميدانية على المرافق العامة أسفر عنها إزالة مجموعة من الإشغالات المخالفة بالطريق العام، تمثلت في إزالة 68 من الحواجز ذات الأحجام المختلفة، بالإضافة إلى إزالة سلاسل لحجز مواقف السيارات المقامة أمام المنازل والمشوهة للمظهر العام في عدد من المواقع بنطاق البلدية.

وأكدت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة أن الجولات الميدانية مستمرة من قبل مراقبي البلديات الفرعية؛ لتعزيز الإجراءات الوقائية والحفاظ على سلامة الجميع نحو مدن خالية من التشوه البصري داعية إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات في حال وجودها على رقم البلاغات البلدية الموحد 940.