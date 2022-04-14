تعقيم وتطهير المسجد النبوي ومرافقه على مدار الساعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تكثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى ممثلة في إدارة التطهير أعمالها المستمرة لتعقيم وتطهير المسجد النبوي ومرافقه ضمن مهام تطوير الخدمات المقدمة لقاصدي مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورفع كفاءة العمل وجودته لسائر المسجد النبوي وساحاته وللروضة الشريفة وممر باب السلام بصفة خاصة.

وأوضح مدير إدارة التطهير برئاسة المسجد النبوي أحمد الجهني، أن ما يشهده المسجد النبوي من تطور في كافة المجالات استكمالا للخدمات التي تقدمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ليظهر مسجد رسول الله في أبهى حلة، حيث تعنى إدارة للتطهير بتهيئة المسجد النبوي للزوار والمصلين وأن من الأعمال التي تؤديها الإشراف على تعقيم المسجد النبوي بأحدث المعدات وأجود أنواع المنظفات المصاحبة للبيئة على مدار الساعة ليبقى مكانا نظيفا ومناسبا للصلاة والعبادة.

وأضاف بأن إدارة تطهير بالمسجد النبوي تتابع أعمال تطهير المصليات داخل المسجد النبوي من خلال أجهزة التعقيم الحديثة ومن مواد ذات فاعلية، وتعقيم الأسطح والأرضيات والممرات والأبواب من الداخل ومن الخارج وتوفير 87 معدة من معدات التنظيف تستخدم داخل المسجد النبوي منها 15 معدة لتعقيم كراسي كبار السن ومواقع تلامس الأيدي.

وأكد الجهني أن وكالة شؤون المسجد النبوي تحرص على تقديم خدمات متكاملة سعيا منها لتطوير منظومتها بما يسهم في تهيئة مختلف الوسائل التي تمكن الزائرين والمصلين.

من جانب آخر عقدت لجنة الاعتكاف بالمسجد النبوي اجتماعا برئاسة الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والإرشادية رئيس لجنة الاعتكاف بالمسجد النبوي عبدالله الحنيني، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالاعتكاف وإعداد الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

وأوضح الحنيني أن التسجيل لهذا العام 1443هـ سيكون متاحا الكترونيا للرجال والنساء عبر تطبيق (زائرون) وسيحصل الزائر على تصريح الاعتكاف مباشرة بعد اكتمال التسجيل.

أعمال التنظيف والتعقيم:

