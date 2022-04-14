“الأمن العام” يحذر من ترك الأطفال بمفردهم في المسجد الحرام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة المكرمة جدّد الأمن العام تحذيره من ترك الأطفال وحدهم عند اصطحابهم إلى المسجد الحرام. وأشار إلى أنه عند اصطحاب الأطفال للمسجد الحرام يجب عدم تركهم وحدهم حفاظاً عليهم وعلى طمأنينة المصلين والمعتمرين. يُذكر أن وزارة الحج والعمرة قد أعلنت في وقت سابق عن السماح بدخول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات لأماكن الصلاة في المسجد الحرام برفقة ذويهم، مضيفة أنه غير مسموح لهم بالدخول لتأدية العمرة.

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