مصر تعلن اعتماد الهند كدولة منشأ لاستيراد القمح

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن وزير الزراعة المصري السيد القصير اليوم الخميس إن مصر اعتمدت الهند كدولة منشأ لاستيراد القمح، وذلك وفقا لبيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأضاف القصير أن هذا الإجراء «يأتي في إطار جهود الدولة المتواصلة لفتح مناشئ جديدة وتأمين واردات مصر من القمح كسلعة استراتيجية». وزار وفدا من وزارة الزراعة المصرية الهند في وقت سابق من هذا الشهر «للاطلاع على إجراءات الصحة النباتية وفحص الحبوب الهندية تمهيدا لاعتماد المنشأ الهندي لتصدير الأقماح إلى مصر».

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