سماع دوي انفجارات في سماء ريف دمشق (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات افادت وكالة الانباء السورية الرسمية بأنه سُمع دوي انفجارات في سماء محيط العاصمة دمشق. وذكرت وكالة سانا، اليوم الخميس (14 نيسان 2022) أن “عدواناً جوياً إسرائيلياً يستهدف بعض النقاط في ريف دمشق”.

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